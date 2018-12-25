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İZBAN'da ek seferler de durduruldu 300 bin kişi etkilendi

İZBAN'da devam eden grevi kıran 7 işçinin çalışmasını, Karşıyaka İş Mahkemesi iptal etti. Bu yüzden, İZBAN'da sabah ve akşam saatlerinde çalışan trenler yine çalışmamaya başladı.

AA | 25.12.2018 - 10:34..
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İzmir Banliyö Sistemi AŞ'deki (İZBAN) grevde, Demiryolu İşçileri Sendikası'nın (Demiryol-İş) başvurusu üzerine, mahkemenin kısıtlı bir hat ve zaman diliminde sürdürülen ek seferlerin durdurması kararı, kenttin ana arterlerinde trafik yoğunluğunun oluşmasına neden oldu.

İZBAN'da ek seferler de durduruldu 300 bin kişi etkilendi

SENDİKALI OLMAYAN İŞÇİLERİN ÇALIŞMASI DA İPTAL EDİLDİ

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile İZBAN arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine başlayan grevde, sendika grevin kırıldığı suçlaması ve ek tren seferlerinin durdurulması talebiyle Karşıyaka 1. İş Mahkemesi'ne başvuruldu.

Mahkeme, dün verdiği kararda sendika üyesi olmayan 7 işçinin, saat 06.00-11.00 ile 16.00-21.00 arasında 24 dakikalık aralıklarla yaptığı seferleri durdurma kararı aldı.

İZBAN'da ek seferler de durduruldu 300 bin kişi etkilendi

Kararın ardından bugün sabahın erken saatlerinde işe gitmek isteyen İzmirliler, İZBAN yerine özel araçlarını kullandı, toplu ulaşımda ise belediye otobüsü ve İzmir Metro AŞ'yi tercih etti.

ARAÇ TRAFİĞİ ETKİLENDİ

Özellikle Metro'nun Halkapınar istasyonundaki yoğunluk dikkati çekti.

İZBAN'ın Halkapınar istasyonunun girişi, vatandaşların istasyonu kullanmamaları için bant şeritlerle kapatılırken, güvenlik görevlileri gelen yolcuları bilgilendirdi.

İZBAN'da ek seferler de durduruldu 300 bin kişi etkilendi

İZBAN'daki tren seferlerinin durması, şehirdeki araç trafiğini de olumsuz etkiledi. Trenlerin sefer güzergahı üzerindeki Çiğli ve Karşıyaka ilçeleri yönünden Konak yönüne gidişte, araç yoğunluğu gözlendi. Sabah saatlerinde Altınyol ve çevre yolunda, trafik yavaş ilerledi.

İZBAN'da ek seferler de durduruldu 300 bin kişi etkilendi

"BU PROBLEMİ ÇÖZMELERİNİ İSTİYORUM"

Zeliha Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mavişehir'e gitmek için İZBAN istasyon'na geldiğini ancak ek seferlerin de durdurulduğunu görünce, şaşırdığını söyledi.

Çok zor durumda olduklarını belirten Özgür, "Tren seferinin iptal edildiğini bilmiyordum. Bir an önce yetkililerin bu problemi çözmelerini istiyorum." dedi.

İZBAN'da ek seferler de durduruldu 300 bin kişi etkilendi

Ulaş Yıldırım da grevden memnun olmadığını ifade etti.

İZBAN işçilerinin de haklarını almalarını isteyen Yıldırım, "Grev büyüdü İZBAN seferleri hiç yapılmıyor. Grevin bir an önce bitmesini umuyorum. Ben de bir vatandaşım, mağdur olduğumu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

İZBAN'da ek seferler de durduruldu 300 bin kişi etkilendi

GREVDEN 300 BİN YOLCU ETKİLENİYOR

Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, İZBAN yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talebi kabul etmeyen sendika, 10 Aralık'ta grev kararını uygulamaya koymuştu.

İZBAN, günlük 300 bin civarında yolcu taşıyor.

İZBAN'da ek seferler de durduruldu 300 bin kişi etkilendi

İZBAN'da ek seferler de durduruldu 300 bin kişi etkilendi

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