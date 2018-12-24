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İzmir Körfez Geçişi Projesi'ne iptal kararı

Mimarlar Odası, Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu olmasına rağmen İzmir Körfez Geçişi Projesi için mahkemeye gitti.

AA | 24.12.2018 - 14:17..
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İzmir Körfez Geçişi Projesi'ne iptal kararı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İzmir'deki Körfez Geçiş Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına rağmen İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Diğer önemli projelerde olduğu gibi, bu projenin de önünü kesmek isteyen Mimarlar Odası'na iyi haber, İzmir İdare Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme, projenin iptal edildiğini açıkladı.

İzmir Körfez Geçişi Projesi'ne iptal kararı

BAKANLIK ÇED RAPORUNU ONAYLADI

TMMOB'den yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mart 2017'de İzmir Körfezi'ni güney-kuzey yönünde geçmesi planlanan İzmir Körfez Geçiş Projesi'nin ÇED raporunu onayladı.

İzmir Körfez Geçişi Projesi'ne iptal kararı

(FOTOĞRAF: Mimarlar Odası'nın düzenlediği toplantıya katılan HDP de iptal kararına destek oldu)

İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞİ PROJESİ NEDİR

"İzmir'in rüya projesi" olarak adlandırılan projenin, hayata geçirilmesi durumunda, İzmir'deki trafik sorununun büyük ölçüde çözüleceği ve kent merkezinin nefes alacağı belirtiliyordu.

Körfez geçişinin otoyol bölümü, Çiğli 2. Ana Jet Üssü yakınlarında Sasalı Kavşağı- İnciraltı Çeşme Otoyolu arasında 12 kilometre, raylı sistem hattı ise Karşıyaka tramvayından başlayarak Üçkuyular İskelesi'ne kadar 16 km uzunluğunda olması planlanıyordu.

İzmir Körfez Geçişi Projesi'ne iptal kararı

3.5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Projedeki verilere göre, mevcut trafik durumunda sahilden şehiriçi yollardan 32 km uzunluktaki bu iki nokta arasında yolculuk 70 dakika, 52 kilometrelik çevre yoluyla ile 45 dakika sürüyor. Toplam 12 kilometrelik bu projeyle ise 10 dakika sürecek. Maliyetin 3 milyar 520 milyon TL olduğu açıklandı.

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