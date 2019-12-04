İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Türkiye genelinde FETÖ operasyonları, bugün de hız kesmedi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlattı.
12 KİŞ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında İzmir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 25 şüpheliden, 12'si gözaltına alındı.
13 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Şüphelilerin örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında 13 şüphelinin arandığı belirtildi.