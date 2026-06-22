İzmir Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni gözaltı

İzmir'de yerel yönetimlere yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi.

CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde bazı işlemler karşılığında usulsüz menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında düğmeye basan ekipler, geçtiğimiz günlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda belediye yöneticileri, çalışanlar ve bazı şüpheliler gözaltına alınmış, incelemelerin sürdüğü belirtilmişti.

Bu kapsamda yeni bir gelişme daha yaşandı.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, E.U. gözaltına alındı.

E.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

BAŞKAN DAHİL 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılarla bağlantısı olduğu öne sürülen, daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı.

Söz konusu 8 şüphelinin 19 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanmış, zanlılardan ​​​​​​​S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı..

5 TUTUKLAMA

Şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakılmıştı.