taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.714
Euro
6.2793
Altın
1507.53
Borsa
103463.52
Gram Altın
276.886
Bitcoin
45492.33

İzmir'de 40 yıl sonra sakız ağacı hasadı: Kilosu 300 Euro

Çeşme belediyesi, 200 yıllık sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızının ekonomiye kazandırılması için 'Çeşme'den Sakız Damlıyor' projesini başlattı.

DHA | 07.10.2019 - 05:44..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Alaçatı Mahallesi'nde Rumlardan kalan 110 sakız ağacının günlerce bakımları yapıldı, ürün elde edilir duruma getirildi. Hasat için ilk çizikler atıldıktan sonra ağaçlardan doğal reçine elde edildi. Şimdi, kuruyan ve küçük taneler şeklinde yere düşen sakızlar, işçiler tarafından tek tek toplanıyor.  Toplanan sakızlar temizlendikten ve çeşitli işlemlerden geçirilip, satışa sunuluyor.

İzmir'de 40 yıl sonra sakız ağacı hasadı: Kilosu 300 Euro

110 AĞAÇTAN 8 KİLO SAKIZ

Çeşme Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Projeleri Sorumlusu Kazım Beyaz, ilçede uzun yıllar sonra ilk kez sakız hasadının başladığını, bu değerli ürünü ekonomiye kazandırmak istediklerini söyledi. Bahçede bulunan 110 ağaçtan 5 ile 8 kilogram sakız elde etmeyi beklediklerini açıklayan Kazım Beyaz, bu ürünün kilogram fiyatının 300 Euro'yu bulduğunu söyledi.

İzmir'de 40 yıl sonra sakız ağacı hasadı: Kilosu 300 Euro

BİR SONRAKİ HASAT 3 YIL SONRA

Beyaz, "Bu özel ürün ülkeye önemli bir katma değer sağlayacak. Ağaca doğru bakım uygulanırsa 3 yıl sonra ürün alınabiliyor" dedi.

İzmir'de 40 yıl sonra sakız ağacı hasadı: Kilosu 300 Euro

"BİR AĞACIN ÜRÜNÜNÜ 2 GÜNDE TOPLUYORUZ"

Hasadın zor ve zahmetli olduğunu söyleyen Akif Tunç (47) isimli işçi, "Sakız, ağaçtan yere döküldükten sonra bunları tek tek topluyoruz. Çok ufaklar. Ama bunu başka toplama yöntemi yok" dedi.

Barış Özer (29) isimli işçi de, bir ağacın ürününü 2 günde ancak toplayabildiklerini belirterek, yaptıkları işin biraz zor olmasına rağmen eğlenceli taraflarının da bulunduğunu da söyledi.

İzmir'de 40 yıl sonra sakız ağacı hasadı: Kilosu 300 Euro

SAKIZ ADASI'NIN GEÇİM KAYNAĞI

Yunanistan'ın Sakız Adası'nın önemli bir geçim kaynağı olan damla sakızı, kozmetik, gıda ve ilaç sektöründe de kullanılıyor.

İzmir'de 40 yıl sonra sakız ağacı hasadı: Kilosu 300 Euro

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Doğu Karadeniz'de sel, hortum ve fırtına

Doğu Karadeniz'de sel, hortum ve fırtına

37
YPG sınırdaki tünellere beton bloklar döşüyor

YPG sınırdaki tünellere beton bloklar döşüyor

41
TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

16
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ABD birinci oldu

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ABD birinci oldu

9
İstanbul’un simgeleri, Serebral Palsi için yeşile büründü

İstanbul’un simgeleri, Serebral Palsi için yeşile büründü

3
Juventus, Inter'in 6 maçlık serisine son verdi

Juventus, Inter'in 6 maçlık serisine son verdi

0
Üzerine benzin dökerek kendini yaktı

Üzerine benzin dökerek kendini yaktı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir