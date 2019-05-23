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İzmir'de annesini kabloyla boğarak öldürdü

Psikolojik sorunları olan Rıza Tosun, önce annesini kabloyla boğarak öldürdü, daha sonrada intihar girişiminde bulundu.

DHA | 23.05.2019 - 08:48..
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İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde meydana gelen olayda, oğlu Rıza Tosun ile birlikte yaşayan Sevdiye Tosun'dan haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek akşam saatlerinde ailenin evine gitti.

YERDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATIYORLARDI

Kapıyı defalarca çalan yakınları, açan olmayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde yaşlı kadın ve oğlunu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde; Sevdiye Tosun'un öldüğü, oğlu Rıza Tosun'un ise yaşadığı belirlendi. Ambulansa alınan Rıza Tosun, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Tosun Ailesi'nin evinde incelemelerde bulundu. Sevdiye Tosun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de annesini kabloyla boğarak öldürdü

ANNESİNİ KABLOYLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Hastanede tedavisi süren Rıza Tosun'un polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, 5 ay önce işten çıktığı için psikolojisinin bozuk olduğunu, annesi Sevdiye Tosun'u kabloyla boğarak öldürdüğünü, olayın ardından ise ilk önce ilaç içtiğini, daha sonra da bileklerini ve boynunu keserek intihar girişiminde bulunduğunu söylediği belirtildi.

İzmir'de annesini kabloyla boğarak öldürdü

İzmir'de annesini kabloyla boğarak öldürdü

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