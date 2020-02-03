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İzmir'de bağ evinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Bağ evinden 3 bin 500 TL değerinde eşya çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakayı ele verdi.

DHA | 03.02.2020 - 19:15..
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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde cumartesi günü Payam Mahallesi'ndeki A.Ş.'ye ait bağ evinde hırsızlık meydana geldi.

Bağ evine giren 2 şüpheli ağaç ilaçlama motoru, 2 akü ve  çeşitli eşyalar çalıp, kaçtı. Durumu fark eden A.Ş.'nin ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma, yaptığı çalışmada şüphelilerin E.Ç. ve E.F. olduğunu, olay yerinden 35 AZP 27 plakalı kiralık otomobille kaçtığını tespit etti. Bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler, E.Ç. ve E.F.'yi, çaldıkları malzemelerle birlikte kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Bağ evinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı -1

Bağ evinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı -2

Bağ evinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı -3

Bağ evinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı -4

Bağ evinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı -5

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