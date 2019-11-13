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İzmir'de bir kişi, 4 akrabasını öldürdü

Kiraz ilçesinde evini bastığı akrabalarını kurşuna dizen zanlı, jandarmaya teslim oldu.

DHA | 13.11.2019 - 13:28..
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İzmir'in Kiraz ilçesindeki Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., saat 09.00 sıralarında, babasının amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine gitti.

KAPI AÇILIR AÇILMAZ KURŞUNLARI YAĞDIRDI

Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve yakınları, panikle açtı. Bu sırada Murat A., yanında getirdiği av tüfeği ve tabanca ile kapının önünde Murat A. ve yakınlarına ateş etti.

İzmir'de bir kişi, 4 akrabasını öldürdü

TESLİM OLDU

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşun ve saçmalarla İbrahim A., eşi Döndü A. ve oğlu Kemal A. ile kardeşi Erol A., olay yerinde yaşamını yitirdi. Murat A., daha sonra tabanca ve tüfek ile jandarmaya gidip, teslim oldu.

İzmir'de bir kişi, 4 akrabasını öldürdü

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