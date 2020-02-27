İzmir'de çalışanını döverek öldüren patrona müebbet

İzmir’in Alsancak ilçesinde, bir gece kulübü işleten Hasan Yücel, yanında çalışan Mustafa Demir'i sokak ortasında darbetti.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Mustafa Demir, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

ZANLI AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANDI

Çalışanının ölümüne sebep olan Hasan Yücel ise 'Kasten öldürme' suçundan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

Karar celsesinde son sözü sorulan sanık Hasan Yücel, olayda hayatını kaybeden Mustafa Demir’in ailesinin, kendisinden 200 bin TL nakit para ile birlikte 20 koyun istediğini ve bunun karşılığında şikayetlerinden vazgeçeceklerini söylediğini anlattı.

"BÖYLE SONUÇLANACAĞINI BİLMİYORDUM, PİŞMANIM"

Mustafa Demir’i oğlu gibi sevdiğini belirten Yücel, “Mustafa ile tartışmamızın böyle bir sonuca neden olacağı aklımın ucundan geçmiyordu, pişmanım.” dedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Olaya ilişkin yapılan yargılama sonucunda olayın ‘kasten öldürme’ olduğuna hükmeden İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hasan Yücel’e müebbet hapis cezası verdi.

Öte yandan, olayın gerçekleşme anına ilişkin kamera kayıtları da ortaya çıktı.

DİYABET, CEZAİ EHLİYETİN GEÇİCİ OLARAK ORTADAN KALKMA SEBEBİ

Davanın istinaf edilmesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne dilekçe sunan ve olayın tahrik altında gerçekleştiğini belirten avukat Ayşe Ayaz, sanık Hasan Yücel’in diyabet hastası olduğunu ve Türk Ceza Kanunu’nun 34. maddesi gereğince Yücel’in diyabet nedeniyle geçici olarak cezai ehliyetinin ortadan kalkıp kalkmadığının Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak raporla tespit edilmesini istedi.