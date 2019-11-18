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İzmir'de cezaevinden izinli çıkan şahıs sevgilisini öldürdü

İzmir'de cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

AA | 18.11.2019 - 07:13..
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İzmir'in Buca ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), Karanfil Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in (24) evine gitti.

İzmir'de cezaevinden izinli çıkan şahıs sevgilisini öldürdü

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk, kendini elektroşok cihazıyla korumaya çalışan Kalem'e, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Selçuk, daha sonra kendini vurarak intihar etti.

İzmir'de cezaevinden izinli çıkan şahıs sevgilisini öldürdü

2 ŞAHIS DA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kalem ve Selçuk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Selçuk ve kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Melisa Kalem'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.

İzmir'de cezaevinden izinli çıkan şahıs sevgilisini öldürdü

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