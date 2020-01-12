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İzmir’de CHP’li başkan yardımcısına silahlı saldırı

Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, evinin önünde aracını park ettiği esnada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

İHA | 12.01.2020 - 02:18..
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Otomobili ile evinin önüne gelen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, aracını park etmek üzereyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. 6 el ateş ettikleri iddia edilen kişi veya kişiler hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

İzmir’de CHP’li başkan yardımcısına silahlı saldırı

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ OLAY YERİNE GELDİ

Saldırının duyulmasının ardından çok sayıda partilinin yanı sıra Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’de olay yerine gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Öte yandan, Koçer, saldırıdan yara almadan kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de CHP’li başkan yardımcısına silahlı saldırı

İzmir’de CHP’li başkan yardımcısına silahlı saldırı

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