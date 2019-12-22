İzmir'in Aliağa ilçesinde, Seyfettin Özü yönetimindeki hurda yüklü tır, liman yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Özü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'de hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü ViDEO