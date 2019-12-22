İzmir'de hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü

Mega kentte en yüksek aidat, metrekare başına 29 lira ile Beşiktaş’ta talep ediliyor.

Sivasspor, konuk olduğu Gençlerbirliği deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla liderliğini sürdürdü.

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Isparta'da fuhuş yapılan hastaneye operasyon

2,5 yıldan bu yana atıl durumda olan ve fuhuş için otel olarak kullanılan eski hastane, muhafaza altına alındı.