taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

İzmir'de hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü

Aliağa ilçesinde, hurda yüklü tırın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 22.12.2019 - 16:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Seyfettin Özü yönetimindeki hurda yüklü tır, liman yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Özü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü ViDEO

İzmir'de hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü

İzmir'de hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü

İzmir'de hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü

İzmir'de hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü

İzmir'de hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ceylan'nın acı günü

Ceylan'nın acı günü

41
ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

67
İstanbul'da aracı çekilen, geri ödeme alabilecek

İstanbul'da aracı çekilen, geri ödeme alabilecek

88
2020 yılı sıfır otomobil fiyatları

2020 yılı sıfır otomobil fiyatları

104
Meclis'te PKK'lı teröriste Fatiha tartışması

Meclis'te PKK'lı teröriste Fatiha tartışması

274
6 ildeki kaçak elektrik kullanım oranı açıklandı

6 ildeki kaçak elektrik kullanım oranı açıklandı

406
Yasemin Özilhan kar sezonunu açtı

Yasemin Özilhan kar sezonunu açtı

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir