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İzmir’de kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kınık ilçesinde kavşakta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

İHA | 16.09.2019 - 15:01..
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İzmir Bergama-Soma karayolunun Kınık kavşağında, Soma yönüne giden V.F. idaresindeki kamyon, Kınık yönünden gelen Atmaca Arık (65) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi otomobilde sıkışan sürücü Atmaca Arık’ı araçtan çıkarırken, sağlık görevlileri ise Arık’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İzmir’de kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabilen otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan yolcular K.A., E.A. ve O.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Atmaca Arık’ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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