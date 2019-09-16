İzmir’de kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir Bergama-Soma karayolunun Kınık kavşağında, Soma yönüne giden V.F. idaresindeki kamyon, Kınık yönünden gelen Atmaca Arık (65) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi otomobilde sıkışan sürücü Atmaca Arık’ı araçtan çıkarırken, sağlık görevlileri ise Arık’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabilen otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan yolcular K.A., E.A. ve O.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Atmaca Arık’ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.