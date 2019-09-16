İzmir’de kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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Oyuncu-Yazar Bihter Dinçel, yeni kitabı Toplu Oyunları 1’i anlatıyor

Aşiyan – Manik Atak – Ortanca oyunlarını renkli karakterleriyle Toplu Oyunları 1’de bambaşka bir deneyimle bir araya getiren Bihter Dinçel ile yazarlığı ve daha fazlası üzerine konuştuk…