İzmir'de NATO lojmanlarına silahlı saldırı

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana Dağı geçidinde aniden bastıran kar yağışı etkili olurken, buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı

Gebze ilçesi D100 Karayolu'nda seyir halindeyken bir anda alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

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Beyoğlu’nda 6 katlı binada yangın

Çukur Mahallesinde 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu, vatandaşlar sokağa döküldü.