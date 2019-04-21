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İzmir'de NATO lojmanlarına silahlı saldırı

Buca ilçesindeki NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

AA | 21.04.2019 - 05:58..
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03.00 sıralarında NATO lojmanları civarına taksi ile gelen 2 kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüphelileri İZBAN Koşu İstasyonu civarında yakalayarak, gözaltına aldı.

Yanlarında pompalı tüfekle yakalanan kişilerin üst aramasında kar maskesi, 25 tüfek kartuşu bulundu.

Şüpheliler E.D.K. ve B.D.K, Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.

İzmir'de NATO lojmanlarına silahlı saldırı

12 BOŞ FİŞEK BULUNDU

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş fişek bulundu, 2'sinin NATO lojmanlarının bekçi kulübesine, 2'sinin de lojmanların bahçe duvarına isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'de NATO lojmanlarına silahlı saldırı

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