1 Almanya'da Açık Kapı Günü etkinlikleri Almanya'da farklı inançlardan binlerce insan camileri ziyaret edip görevlilerden İslam dini hakkında bilgi aldı.

2 Avusturya, Türkiye'yle farkı kapatıyor Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlar 2. hafta maçlarında da hayal kırıklığı yarattı. UEFA sıralamasında 11. sırada bulunan Türkiye, sezon sonu ilk 10'da yer alamazsa Devler Ligi tehlikeye girecek.

3 Ablan varsa daha güçlüsün Bir ablan varsa, başını belaya soktuğunda arkasına saklanabilir, elbiselerini ödünç alabilirsin. Unutma! ona teşekkür etmek için daha önemli sebeplerin var.

4 İzmir'de sahte içki imalathanesine baskın: 3 gözaltı Buca ilçesinde gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, sahte rakı imalathanesine baskın düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

5 Irak'ta gösteriler sürüyor: 35 ölü Irak'ta işsizlik ve yolsuzluğu protesto etmek için başlayan gösterilerde, 1 Ekim'den bu yana 35 kişi hayatını kaybetti. Eylemler Şii kentlerine yayıldı.

6 Ormana zarar veren tırtıllarla mücadelede predator böcek Bursa'da ormanlık alana zarar veren tırtıllar için biyolojik mücadele başlatıldı.