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İzmir'de sahte içki imalathanesine baskın: 3 gözaltı

Buca ilçesinde gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, sahte rakı imalathanesine baskın düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İHA | 04.10.2019 - 12:05..
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Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Buca'da bir binanın bodrum katında kaçak rakı imal edildiği bilgisiyle harekete geçti.

İzmir'de sahte içki imalathanesine baskın: 3 gözaltı

ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Mahkeme kararına istinaden baskın yapılan adresteki aramada; 48 adet 5'er litrelik bidonlarda toplam 240 litre etil alkol, 400 ml rakı yapımında kullanılan anason maddesi, 261 adet 0.5 litrelik pet şişe içinde içime hazır 130,5 litre rakı tespit edilerek el konuldu.

İzmir'de sahte içki imalathanesine baskın: 3 gözaltı

3 GÖZALTI

Olayla ilgili şüpheliler Çağlar G., Ali Z., Orçun T. yakalanarak, gözaltına alındı.

İzmir'de sahte içki imalathanesine baskın: 3 gözaltı

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