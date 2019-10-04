İzmir'de sahte içki imalathanesine baskın: 3 gözaltı

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Buca'da bir binanın bodrum katında kaçak rakı imal edildiği bilgisiyle harekete geçti.
ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ
Mahkeme kararına istinaden baskın yapılan adresteki aramada; 48 adet 5'er litrelik bidonlarda toplam 240 litre etil alkol, 400 ml rakı yapımında kullanılan anason maddesi, 261 adet 0.5 litrelik pet şişe içinde içime hazır 130,5 litre rakı tespit edilerek el konuldu.
3 GÖZALTI
Olayla ilgili şüpheliler Çağlar G., Ali Z., Orçun T. yakalanarak, gözaltına alındı.