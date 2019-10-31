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İzmir'de yavru kediyi tekmeleyerek vahşice öldürdü

Karşıyaka ilçesinde yavru kediyi defalarca tekmeleyerek öldüren şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

DHA | 31.10.2019 - 14:57..
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler şoke etti. Kimliği belirlenemeyen kişi, apartman sakinleri tarafından beslenen yavru kediye birçok kez tekme attı.

KEDİ AĞACIN ARKASINA SAKLANDI

Tekmelerden kurtulan kedi, apartmanın bahçesindeki bir ağacın arkasına saklanırken saldırgan, yavru kediyi saklandığı yerde yine tekmeleyerek vahşice öldürdü.

İzmir'de yavru kediyi tekmeleyerek vahşice öldürdü

O ANLAR KAMERADA

O anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Görüntülerde, saldırganın binanın dışında kediyi tekmeledikten sonra kedinin bir ağacın arkasına saklandığı görülüyor. Kedinin sakladığı alana giden saldırganın, etrafı kontrol ettikten sonra kediyi yine tekmeleyerek öldürdüğü de kamera görüntülerinde yer alıyor.

İzmir'de yavru kediyi tekmeleyerek vahşice öldürdü

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kediyi öldürdükten sonra biriyle konuşan saldırganın, olay yerinden kaçtığı belirtildi.

İzmir'de yavru kediyi tekmeleyerek vahşice öldürdü

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kediyi besleyen çevre sakinlerinin, şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü

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