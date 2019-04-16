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İzmir'de yükü kendisinden ağır çocuğun mücadelesi

İzmir sokaklarında ekmek parasını omuzlarında kendinden daha ağır yük taşıyarak kazanan çocuk, kameralara yansıdı.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 13:00..
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Çöplerden geri dönüşümde kullanılabilecek atıkları toplayarak aile bütçesine katkı koymaya çalışan 11-12 yaşlarındaki bir çocuk, İzmir sokaklarında hayat mücadelesi vermesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KİLOSUNDAN FAZLA OLUNCA KALDIRAMADI

O görüntülerde, topladığı atık ve kağıtları iki tekerlekli el arabasına tıka basa dolduran çocuğun, uzun süre arabayı kaldıramaması dikkat çekti. Zorlukla çektiği arabayı kaldıramayınca tüm gücüyle yüklenen çocuğu, kilosundan fazla olan el arabası havaya kaldırdı. Pes etmeyen çocuk, en sonunda hızlıca yüklenerek el arabasını kaldırmayı başardı.

Akranları okula gidip sokakta oyun oynarken İzmirli çocuk, yaşam mücadelesinde azmiyle örnek oldu.

İzmir'de yükü kendisinden ağır çocuğun mücadelesi ViDEO

İzmir'de yükü kendisinden ağır çocuğun mücadelesi

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