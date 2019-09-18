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İzmir'de domuz bağıyla işkence

Bir kadına domuz bağıyla işkence yaparken yakalanan cezai firarisi, bu suçtan serbest bırakıldı, ancak kalan cezasını çekmek için cezaevine tekrar teslim edildi.

Haber Merkezi | 18.09.2019 - 11:00..
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Geçtiğimiz hafta sonu izmir'in Konak Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir evde, mahalle sakinlerinden bir evden kadın çığlıkları geldiği yönünde ihbar alan polis, açılmayan daire kapısını kırarak içeri girdi.

DOMUZ BAĞIYLA BAĞLAYIP İŞKENCE YAPTI

Evin içerisinde çıplak halde domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan Dilek B., hemen çözülerek Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra otomobille kaçan 34 yaşındaki zanlı F.K., Narlıdere'de yakalandı. Zanlı F.K., önce polislere sahte kimlik gösterdi. Ancak kimliğin sahte olduğunu anlayan polis ekipleri, F.K.'yi gözaltına aldı.

İzmir'de domuz bağıyla işkence

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Yarı açık cezaevi firarisi olduğu anlaşılan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı. Ancak cezaevi firarisi olduğu için, kalan cezasını çekmek için cezaevine tekrar teslim edildi.

FANTEZİ YAPTIKLARINI SÖYLEDİ

Genç kadının ellerini ve ayaklarını bağlayıp kırbaçlayarak eve kilitleyen zanlı, sorgusunda sevgili olduklarını ve fantezi yaptıklarını iddia etti.

Öte yandan mağdur Dilek B.'nin, F.K. hakkında ikinci kez suç duyurusunda bulunacağı ve can güvenliği için koruma kararı isteyeceği bildirildi.

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