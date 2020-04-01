Yurt dışından tahliye edilerek Kocaeli’deki öğrenci yurtlarında 14 günlük karantina süreci tamamlanan vatandaşlar, tahliye ediliyor...

İzmit ilçesinde bulunan yurtta karantinada tutulan Fatma Naldemir ve 5 yaşındaki oğlu Ferhat da tahliye edildi.

Yurttan çıkan küçük Ferhat’ı karşılayan baba Engin Naldemir ise büyük sevinç yaşadı.

İzmit'te karantinada tutulan oğluna 14 gün sonra kavuştu ViDEO

"ONUN KOKUSUNU ÇEKMEMEK ÖLÜMDÜ"

Karantina altında tutulan oğlu ve eşini çok özlediğini belirten Engin Naldemir, “Her gün ölümdü. Onun kokusunu çekmemek ölümdü. Her gün sürekli telefonla görüştük. 24 saat boyunca onlardan haber aldık. İlk birkaç gün zor olmuş. Ama genel olarak her şey güzelmiş.” dedi.