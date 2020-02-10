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Jackie Chan koronavirüsüne panzehir bulanı ödüllendirecek

Jackie Chan, dünyaya hızlıca yayılan koronavirüs salgına karşı panzehir geliştiren kişi ya da kişilere 1 milyon yuan ödül vereceğini açıkladı.

İHA | 10.02.2020 - 01:53..
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Aksiyon filmlerinin popüler oyuncusu Jackie Chan, Weibo isimli sosyal ağ üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Chan, tedaviyi bulana 1 milyon yuan ödül vereceğini duyurdu.

"VATANDAŞLARIMIN ÖLÜMLE SAVAŞTIKLARINI GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Chan açıklamasında, “Hangi kişinin ya da kurumun panzehiri geliştirdiği önemli değil. Eğer başarılı olurlarsa kendilerine 1 milyon yuan vererek teşekkür etmek istiyorum. Bu parayla ilgili değil. Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"UMARIM EN KISA SÜREDE PANZEHİR BULUNUR"

Chan’in bu girişimi dünyanın hemen her yerinden büyük övgü alırken, Chan daha sonra yaptığı açıklamada ise, “Bilim ve teknoloji virüsün üstesinden gelmenin anahtarıdır. Bence birçok insan benimle aynı düşünceye sahip. Umarım en kısa sürede bir panzehir bulunur” dedi.

JACKİE CHAN'IN SON FİLMİ SALGINDAN DOLAYI VİZYONA ÇIKAMADI

Öte yandan, Jackie Chan’ın son filmi Vanguard, korona virüsünün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında sinemaların kapatılması nedeniyle vizyona çıkamadı.

Jackie Chan koronavirüsüne panzehir bulanı ödüllendirecek

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