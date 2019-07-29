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Jandarma ve sahil güvenlik personeli alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.

AA | 29.07.2019 - 09:22..
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Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine (JSGA) 8 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi, 6 doktor öğretim görevlisi alınacak.

DOKTORDAN İSTENEN EVRAKLAR

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları ana bilim dalını belirten dilekçelerinin ekinde özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, YDS Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi, 4 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği, 2 fotoğraf, varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayacak şekilde 4 nüsha dosya halinde hazırlamaları gerekiyor.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİNDEN İSTENEN EVRAKLAR

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi içinse adayların başvurdukları ana bilim dalını belirten dilekçe ile ekinde, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, YDS Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi, 4 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, 2 fotoğraf, varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesiyle, 30 gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekiyor.

Başvurularda hazırlanacak formalar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.

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