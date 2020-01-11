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Jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına taşıdı

Sakarya'da, askerlerin karşıdan karşıya geçmekte zorlanan yaşlı adama yardım ettiği o anlar kameraya yansıdı.

DHA | 11.01.2020 - 09:17..
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yoğun trafikte yolun karşısına geçemeyen yaşlı adamın yardımına, jandarma askeri yetişti.

ASKER, YAŞLI ADAMI SIRTINDA TAŞIDI

İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan ve evlerine gitmek üzere birlikten ayrılan 2 jandarma askeri yaşlı adamı fark ederek araçlarını durdurup, indi.

Yaşlı adamın yanına gelen 2 askerden biri araçları durdururken, diğeri ise yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı sırtına alıp, karşıya geçirdi.

Jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına taşıdı

Jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına taşıdı

Jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına taşıdı

Jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına taşıdı

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