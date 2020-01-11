Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yoğun trafikte yolun karşısına geçemeyen yaşlı adamın yardımına, jandarma askeri yetişti.

ASKER, YAŞLI ADAMI SIRTINDA TAŞIDI

İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan ve evlerine gitmek üzere birlikten ayrılan 2 jandarma askeri yaşlı adamı fark ederek araçlarını durdurup, indi.

Yaşlı adamın yanına gelen 2 askerden biri araçları durdururken, diğeri ise yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı sırtına alıp, karşıya geçirdi.

Jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına taşıdı