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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi ve meslek semineri

Jandarma, sorumluluk alanlarında trafik denetimlerinin yanı sıra eğitici faaliyetleri de önemsiyor.

İHA | 17.10.2019 - 17:59..
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Karabük’ün Yenice İlçe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla trafik seminerleri vermeye devam ediyor.

Jandarma ekipleri, eğitimlerini Kalaycılar Ortaokulunda sürdürdü ve trafik eğitiminin yanı sıra meslek tanıtım semineri de verdi.

Trafik eğitiminde öğrencilere, trafikte uyulması gereken genel hususlar, trafik ışık, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerine inme-binme, okul servis güvenliği, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemeri önemi ile genel trafik kuralları ile ilgili bilgiler verildi.

TRAFİK İŞARETLERİNE VE LEVHALARA UYULMASI İSTENDİ

Jandarma trafik ekipleri öğrencilerden her zaman trafik kurallarına uymalarını, araçların geçtiği yollarda dikkatli olmalarını, yürürken mutlaka yaya yolunu kullanmalarını, trafik ışık, işaret ve levhalara uymalarını istedi.

Jandarma ekipleri daha sonra meslek tanıtma semineri verdi. Öğrencilere Askeriyeye genel giriş şartları, askerlik mesleğinin kutsallığı, mesleğin toplumdaki yeri anlatılırken, öğrenciler tarafından sorular cevaplandırıldı.

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi ve meslek semineri

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi ve meslek semineri

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi ve meslek semineri

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi ve meslek semineri

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi ve meslek semineri

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