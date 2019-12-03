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Japonya'da telekomünikasyon şirketini bezdiren adam

Japonya merkezli bir telekomünikasyon şirketini şikayetleriyle 2 yılda 24 bin kez arayan 71 yaşındaki Akitoshi Okamoto, hakim karşısına çıktı.

DHA | 03.12.2019 - 12:03..
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Japonya'da 71 yaşındaki Akitoshi Okamoto, Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi KDDI’nin çalışanlarını adeta 'canından bezdirdi'. Bunun nedeni ise Okamoto'nun ısrarla şirketi araması...

POLİS GEÇEN HAFTA GÖZALTINA ALDI

Yerel medyada yer alan habere göre; 71 yaşındaki Akitoshi Okamoto, Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi KDDI’nin ücretsiz olan 411 numaralı müşteri hizmetlerini, 8 gün boyunca yüzlerce kez aramasının ardından geçen hafta polis tarafından gözaltına alındı.

Japonya'da telekomünikasyon şirketini bezdiren adam

'İŞ AKIŞINA ENGEL OLDU' İDDİASI

Yaşlı adamın 'iş akışına engel olma' suçlaması ile karşı karşıya kalabileceği; soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

"ÖZÜR DİLEMEMİZİ İSTİYOR"

Bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada Okamoto’nun, müşteri hizmetlerini aradıktan hemen sonra telefonu kapattığını ve sözleşmesini ihlal ettikleri için şirket çalışanlarının kendisinden özür dilemesini talep ettiğini belirtti.

2 YILDA 24 BİN KEZ ARADI

Öte yandan bazı medya kuruluşları ise Okamato’nun, şikâyetini dile getirmek ve şirket çalışanlarına hakaret etmek için ankesörlü telefondan son 2 yılda hattı 24 bin kez aradığını duyurdu.

Japonya'da telekomünikasyon şirketini bezdiren adam

SORULARI ÇALIŞANLARI YORDU

Japon medyası, ülkede yaşlı insanların aynı hattı sürekli arayarak ne şekilde e-mail atabileceklerini veya Netflix izlemek için ne yapmaları gerektiğini sorduğunu; bunun da çalışanları yorduğunu yazdı.

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