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Japonya’yı Faxai Tayfunu vurdu: 1 ölü, 30 yaralı

Faxai Tayfunu bir kişinin yaşamını yitirmesine, 30 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

DHA | 09.09.2019 - 10:03..
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Japonya’da Faxai Tayfunu, hayatı felç etti. Sert esen rüzgarlar ve yoğun yağış sebebiyle bir kadın hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Japonya’yı Faxai Tayfunu vurdu: 1 ölü, 30 yaralı

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Tayfundan en çok etkilenen Tokyo kentinde hayat, adeta durma noktasına geldi. Çok sayıda toplu taşıma aracı çalışamazken, durak ve istasyonlarda yoğun kalabalıklar oluştu.

Japonya’yı Faxai Tayfunu vurdu: 1 ölü, 30 yaralı

1 ÖLÜ, 30 YARALI

Yerel medya; 50 yaşlarında bir kadının sert esen rüzgar sebebiyle düştüğünü ve başından aldığı yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de benzer sebeplerden yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Chiba ve Kanagawa bölgelerinde, 930 bin yerleşim yerine hala elektrik verilemediği açıklandı.

Japonya’yı Faxai Tayfunu vurdu: 1 ölü, 30 yaralı

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