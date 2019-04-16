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JÖPER timlerinin kullandığı ekipmanlar

Jandarma'nın seçkin birimlerinden JÖPER personelinin silahı ve üzerindeki ekipmanlar oldukça dikkat çekiyor.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 15:35..
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JÖPER timlerinin kullandığı ekipmanlar

Sınır ötesi ve meskun mahal operasyonlarında başarılı sonuçlar elde eden Jandarma Özel Operasyon(JÖPER) timleri Fırat'ın doğusu için de elleri tetikte bekliyor.

AFRİN'DE BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETTİLER

Daha önce hendek operasyonlarında meskun mahallerde görev alan jandarma personeli şimdi Fırat'ın doğusu için verilecek bir emirde harekete geçecek.

JÖPER timlerinin kullandığı ekipmanlarFotoğraftaki askerin üzerinki mühimmatlar: Cratos Termal Silah Dürbünü, Holografik Nişan Aleti, 3x Büyütmeli Skop ve AN7PEQ-16 Lazer İşaretleme Sistemi entegre edilmiş Kale Kalıp üretimi KCR556 Piyade Tüfeği.

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