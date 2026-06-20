Julio Enciso: Hakkımızda gerçeği yansıtmayan birçok şey söylendi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup oldu ve 2. yenilgisini aldı.

Milliler, bu sonuçla turnuvaya veda etti.

Paraguay'ın Türkiye karşısında aldığı kritik galibiyetin ardından Julio Enciso'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"GALİBİYETTEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Paraguaylı futbolcu, hem takım arkadaşlarına teşekkür etti hem de son dönemde kendileri hakkında yapılan yorumlara göndermede bulundu.

Karşılaşma sonrası konuşan Enciso, takımın ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Paraguaylı oyuncu, "Öncelikle takım arkadaşlarıma ortaya koydukları büyük mücadele için teşekkür etmek istiyorum. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKLER TAMAMEN FARKLIYDI"

Haklarında yapılan yorumlara da değinen Enciso, "Hakkımızda gerçeği yansıtmayan birçok şey söylendi. İnsanlar bazen olayları farklı değerlendirebiliyor ancak gerçekler tamamen farklıydı." dedi.

"BİZE İNANMAYA DEVAM ETSİNLER"

Paraguaylı oyuncu sözlerini, "Bizi destekleyen herkesten tek isteğim, bize inanmaya ve destek vermeye devam etmeleri." diyerek tamamladı.