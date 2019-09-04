Justin Bieber: İntiharın eşiğinden döndüm

Justin Bieber, 20'li yaşlarında verdiği kötü kararlar nedeniyle nasıl damgalandığını anlattığı bir yazı yayınladı.

BİRBİRİ ARDINA İTİRAFLAR

Menajer Scooter Braun tarafından 13 yaşındayken keşfedilen dünyaca ünlü yıldız, aşırı derecede uyuşturucu kullandığını ve ilişkilerinde kötü tavırlar sergilediğini itiraf etti.

"ALINGAN VE SAYGISIZ DAVRANDIM"

Dünyada ünlü şarkıcı, Instagram'dan yayınladığı yazıda, "Kadınlara karşı alıngan ve saygısız davrandım. Fazlasıyla öfkeliydim." dedi.

"BENİM İÇİN HER ŞEYİ BAŞKALARI YAPTI"

Bieber, "Küçük bir kasabada yaşayan 13 yaşındaki bir gençten, dünyanın her tarafında takdir gören, milyonların ne kadar sevdiğini ve ne kadar harika olduğunu söylediği birine dönüştüm. Bunu genç bir erkek olarak yeterince duyarsanız, inanmaya başlıyorsunuz. Benim için her şeyi başkaları yaptı, bu nedenle en temel sorumlulukları öğrenemedim." diye konuştu.

UYUŞTURUCU KULLANDI, SUÇA KARIŞTI

Bieber, 18 yaşındayken bankada milyonlarının ve istediği her şeye erişiminin olduğunu dile getirirken, 19 yaşına geldiğinde ise çok ağır uyuşturuculara başladığını söyledi. Uyuşturucu nedeniyle ilişkilerini kötüye kullandığını vurgulayan ünlü yıldız, 2014 yılında mala zarar vermekten alkollü araç kullanmaya kadar bir dizi suç işlemekten dolayı birden fazla kere gözaltına alındığı da anlattı.

"YATAKTAN ÇIKMAK ZOR"

Bieber, "Bir sorunun ardından başka bir sorunun olduğu hissi hakim olduğunda, sabahları yataktan çıkmak zor." diye konuştu.

İNTİHARIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

"Bazen daha fazla yaşamak istemediğiniz bir noktaya bile gelebiliyorsunuz." diyen Bieber, intiharın eşiğinden döndüğünü itiraf etti. Bieber, "Asla değişmeyeceğini düşündüğünüz bir yerde olabiliyorsunuz." diyerek açıklamalarını noktaladı.