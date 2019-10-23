Trump'a yakınlığı ile bilinen Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson, katılımcılar masada yerlerini aldıktan sonra dua etti.

"TRUMP İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Duaya, ABD'ye verilen nimetler için teşekkür ederek başlayan Carson, bu 'nimetlerin' arasına ABD Başkanı'nı da ekleyerek "Tanrım sana, eleştiri karşısında büyük cesaret sergileyen Başkan Trump için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Carson, sözlerini herkes için Amerika'yı büyük tutmaya devam edecek anlayışlı bir yürek ve şefkat dileğinde bulunarak sonlandırdı.

Kabine toplantısında Trump için dua ettiler VİDEO