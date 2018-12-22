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Kablo hırsızları bakır elektrik kablolarını çalamadı

İstanbul'da piyasa değeri yüksek olan kabloları çalmaya niyetlenen hırsızlar, görevli kılığına girerek işe koyuldu. Olay, bir vatandaşın suçlulara ne yaptıklarını sormasıyla gün yüzüne çıktı.

İHA | 22.12.2018 - 11:55..
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Arnavutköy Hadımköy’de mahalleliyi canından bezdiren kablo hırsızları, bu sefer akıl almaz bir yöntemle amaçlarına ulaşmaya çalıştı. Üzerine sarı yelek giyen 2 kişi, yüksek gerilim hatları tamir edildikten sonra boşa çıkan içi bakır dolu elektrik kablolarını çalmaya kalkıştı.

Piyasa değeri yüksek olan kabloları çalmak için 2 kişi ticari bir araçla gelip,  sokakta beklemeye başladı. Araç içerisinde bulunan şüpheli, çevreyi gözetlerken diğeri de elektrik direğine tırmandı.

HIRSIZ YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KAÇTI

Yanında getirdiği kesici aletle kabloları keseceği sırada durumu fark eden bir vatandaş seslenerek ‘ne yaptığını’ sordu.

Yakalanacağını anlayan hırsız, elektrik direğinden inip bir yandan vatandaşın sorduğu sorulara cevap vermeye çalışırken, diğer yandan da arabasına yöneldi. Vatandaşın sorularından kaçamayacağını anlayan şüpheli, elektrik şirketinden geldiklerini söyleyerek aracına bindi ve olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kablo hırsızları bakır elektrik kablolarını çaldı VİDEO

DURUM ELEKTRİK İDARESİNE BİLDİRİLDİ

Hırsızları fark eden ve ismi öğrenilemeyen bir mahalle sakini, durumu elektrik idaresini arayarak bildirdi. Yetkililerin, ‘bizim sokak üzerinde böyle bir çalışmamız yok‘ cevabı üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri sokak üzeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlık girişimi kameralara yansıdı. Görüntülerde şüpheliler, direğe tırmanıyor. Vatandaş ne yaptıklarını sorunca panikleyen şahıslar, ardından hızla uzaklaşıyor.

Kablo hırsızları bakır elektrik kablolarını çalamadı

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