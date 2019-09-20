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Kaçak avcılıkta kullanılan ses cihazları silindirle ezildi

Edirne'de kaçak avcılıkta kullanılan ve yapılan denetimlerde ele geçirilen 158 adet ses yayın cihazı imha edildi.

İHA | 20.09.2019 - 18:07..
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Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, sorumluluk alanlarında bulunan avlaklarda usulsüz avcılık yapmak amacı ile kullanıldığı tespit edilen ve teknik personel tarafından 2016-2019 yılları arasında muhafaza altına alınarak, mülkiyeti kamuya geçirilen 158 adet ses yayın cihazı kontrollü olarak imha edildi.

"KORUMA VE KONTROL ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi ve yaban hayvanlarının yaşam ortamlarının korunması ve geliştirilmesi maksadı ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda, İl Şube Müdürlüğümüzce av koruma ve kontrol çalışmalarımız yedi gün yirmi dört saat devam etmektedir” denildi.

Kaçak avcılıkta kullanılan ses cihazları silindirle ezildi

Kaçak avcılıkta kullanılan ses cihazları silindirle ezildi

Kaçak avcılıkta kullanılan ses cihazları silindirle ezildi

Kaçak avcılıkta kullanılan ses cihazları silindirle ezildi

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