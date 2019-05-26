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Kaçak define avcısı, polisi görünce ölü taklidi yaptı

Bursa'da kaçak define arayan 5 kişi gözaltına alınırken zanlılardan biri, ölü taklidi yaparak saklandığı çalıların arasında yakalandı

İHA | 26.05.2019 - 08:01..
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Yıldırım İlçesi Akçağlayan Mahallesinde sahura kalkan mahalle sakinleri, ormanın içerisinden kazma ve kürek sesleri duyması üzerine 155 Polis İmdat Hattına ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri film sahnelerini aratmayan operasyon düzenledi.

Kaçak define avcısı, polisi görünce ölü taklidi yaptı

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR, BİRİ KAÇTI

Ekipler ormanın içerisine doğru sessiz bir şekilde ilerlerken, yaklaşık 3 metrelik çukur kazan dört kişiyi kazdıkları kuyunun içerisinde suç üstü yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şüphelilerden bir kişi ormanın derinliklerine doğru kaçarak izini kaybettirdi.

Kaçak define avcısı, polisi görünce ölü taklidi yaptı

YERDE HAREKETSİZ YATARKEN YAKALANDI

Polis ekipleri fenerle çevrede kaçan şahsı yakalamak için arama başlattığı sırada bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Yanına yaklaştığında otların arasında nefesini tutarak saklanmaya çalışan ve kaçan şüpheli olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirmeyi başardı. Şüphelileri kazdıkları kuyuda bekleten ekipler üst aramalarını yaptıktan sonra polis otosuna bindirerek ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Kaçak define avcısı, polisi görünce ölü taklidi yaptı

Emniyette kimliklerini tespit eden ekipler şüpheli, (35) A.Ç., (47) R.A., (48) T.Ç., (46) İ.G. ve (56) Y.E.’nin ifadelerini aldı. Şüpheliler ifadelerinde, kazdıkları yerde altın olduğunu ve onu bulmak için beş arkadaş buluşarak buraya geldiklerini fakat yakalandıkları için korktuklarını ve bir daha yapmayacaklarını belirtikleri öğrenildi.

Beş şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaçak define avcısı, polisi görünce ölü taklidi yaptı

Kaçak define avcısı, polisi görünce ölü taklidi yaptı

Kaçak define avcısı, polisi görünce ölü taklidi yaptı

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