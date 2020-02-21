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Kaçak elektrik kullananlar 25 trafo ile 12 pano yaktı

Batman genelinde kış şartlarının sertleştiği aralık ayı başından bu yana geçen 2 buçuk aylık sürede 25 trafo ve 12 pano aşırı yüke dayanamayarak yandı.

İHA | 21.02.2020 - 12:43..
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Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen Güneydoğu illerinde kış aylarında ısınmak için elektrikli ısıtıcıların kullanılması şebeke üzerinde aşırı yüke neden oluyor.

KAÇAK KULLANIM PATLATIYOR

Elektrik şebekesini aşırı yüklenmenin neden olduğu arızalardan koruyan ve şebekenin sigortası durumundaki termik manyetik şalter sisteminin de çoğu zaman dışarıdan usulsüz müdahale ile devre dışı bırakılması trafo ve pano yangınlarını tetikliyor.

Kaçak elektrik kullananlar 25 trafo ile 12 pano yaktı

2.5 AYDA 25 TRAFO, 12 PANO YANDI

Dicle Elektrik teknik ekipleri tarafından yapılan incelemeye göre, Batman’da 1 Aralık 2019 ile 15 Şubat 2020 tarihleri arasında geçen 2 buçuk aylık sürede 25 trafo, 12 dağıtım panosu ve 207 termik manyetik şalter, sisteme aşırı yüklenme, usulsüz müdahale gibi sebeplerle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Batman genelinde 2 buçuk ayda 25 trafo ve 12 pano yandı İZLE

SON YANGIN GEÇTİĞİMİZ HAFTA ÇIKTI

Batman’da son trafo yangını ise geçtiğimiz hafta hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Kozluk ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı Aşağı Kıratlı köyünde bulunan dağıtım panosuna kimliği belirsiz kişiler tarafından yasa dışı olarak müdahale edildi. Panonun sigortası termik manyetik şalterin kırılması nedeniyle elektrik panosu aşırı tüketime karşı kendini koruyamadı ve yanarak kullanılamaz hale geldi. Köylülerin cep telefonları ile görüntülediği yangın sırasında zaman zaman şiddetli patlamalar da yaşandı.

Kaçak elektrik kullananlar 25 trafo ile 12 pano yaktı

EKİPLER YİNE ONARDI

Yangın ve beraberinde yaşanan patlamalar, büyük korkuya neden oldu. Olayın haber alınması üzerine köyün elektrikleri dağıtım şirketi tarafından kesildi. Yangının söndürülmesinin ardından arıza onarım ve bakım ekipleri, yanan panoyu yenisi ile değiştirdi. Köye yeniden elektrik enerjisi verilmeye başlanırken, Dicle Elektrik yetkilileri şikayet konusu olan büyük arızaların yaşanmaması için aboneleri şebekeye usulsüz şekilde müdahale etmemeleri konusunda bir kez daha uyardı.

Kaçak elektrik kullananlar 25 trafo ile 12 pano yaktı

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