Kaçak göçmenleri Avrupa hayaliyle kandırdılar

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde D-400 kara yolu kenarında çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, bir dramı ortaya çıkardı.

Polis ihbar edilen adrese gittiğinde çoğu Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu 130 kaçak göçmenin olduğunu tespit etti.

AVRUPA DİYE ADANA'YA GETİRDİLER

Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu, iki çocuğun ise hasta olduğu kaçak göçmenlerin İzmir'den Adana'ya geldikleri belirlendi. Yapılan çalışmada göçmenlerin yaklaşık 1 yıl önce Avrupa'ya gitmek için İzmir'e geldiği, buradan deniz yoluyla Avrupa'ya gitmeye çalıştıkları ancak gidemeyince birkaç kişiyle anlaşıp kara yoluyla yine kaçak yollardan Avrupa'ya gitmek için yola çıktıkları, anlaştıkları şahısların kendilerini jandarma olarak tanıtıp Adana'ya getirdiği öğrenildi.

VAN ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTILAR

Adana'da olduğunu öğrenen kaçak göçmenler şok olurken, ülkelerinde savaş ve işsizlik olduğu için bir yıl önce İran'da bin ile ikişer bin dolar para vererek, Türkiye'ye Van üzerinden giriş yaptıklarını anlattı.

"ORADA SAVAŞ VAR"

Göçmenlerden biri, "Türkiye’ye kaçak yollarla geldik, buradan deniz yoluyla yurt dışına çıkacaktık ama gidemedik. Afganistan’da savaş var, orada bomba patlıyor, çocuklar ölüyor. Ama kimse bilmiyor. Bomba patlayınca ayaklar bir tarafta, başlar diğer tarafta. Biz canımızı kurtarıp, bir iş sahibi olmak ve daha sonra iyi bir hayata sahip olmak için buraya geldik. Afganistan’ı terk ettim çünkü orada savaş var. DEAŞ ve onun gibi terörist gruplar var. Annem ve babam Afganistan’da biz onları bırakmak istemedik ama onlar bizi gönderdi." dedi.

YÜREKLER SIZLADI

Bazı çocukların kuru ekmek ile karnını doyurması, bazılarının üşüyüp battaniyeye sarılması ve bazı çocukların da hiçbir şeyden habersiz bu halde bile gülerek objektiflere poz vermesi yürek sızlattı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Polis, kandırılarak Adana'ya getirilen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.