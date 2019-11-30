İstanbul'da kaçak ilaçların bulunduğu depoya baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirilen kaçak ilaçların tutulduğu depo görüntülendi.

Depoda, şu an 2019 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçen ilaçlar, kolileri içinde tutuluyor.

Aralarında kanser, mide, kolestrol gibi rahatsızlıklar için kullanılan ilaçlar ile cinsel gücü artırıcı ve uyuşturucu amaçlı kullanılan haplar da bulunan ilaçlar, İl Sağlı Müdürlüğü tarafından alınan numuneler üzerine yapılan incelemenin ardından imha edilecek.

ÖLÜMCÜL İLACA SAHTE PROSPEKTÜS HAZIRLAMIŞLAR

Kaçak olarak getirilen ve merdiven altı satılan ilaçlardan biri de istenmeyen gebelikleri sonlandırmak amacıyla kullanılan ve ölümcül olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nca 2012 yılında satışı yasaklanan mide ülseri tedavisinda kullanılan ilaç. Rahimde yol açtığı şiddetli kanama nedeniyle ölümlere yol açan, bu nedenle sadece hastanelerde, doktor kontrolündeki tedavilerde kullanımına izin verilen ilaca, kaçakcıların, sahte prospektüs hazırlayarak, el altından sattıkları bildirildi.

"BENİM BİLE DİZLERİM TİTRİYOR"

Kadın Doğum ve Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Gazi Yıldırım, mide ülseri tedavisinde kullanılan ilaçla ilgli olarak şunları söyledi:

“Aslında mide ilacı olarak kullanılan bu ilaç, potansiyel yan etkileri nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından 2012 yılında yasaklandı. Bu ilaç kadın doğum hekimliği pratikliğinde yeri olan bir ilaçtır. Sakat doğum, ölü doğum gibi gebelik sonlandırmalarında kullanıyoruz. Bazen doğum sonlandırmada kullanıyoruz. Türk Jinekoloji Obstertik Derneği olarak bu konuda, Sağlık Bakanlığı'nın yanındayız. Bu ilacın ev ya da merdiven altı kullanımı kesinlikle potansiyel riskler içermektedir ve ölüme sebebiyet vermektedir. Kadın doğum hekimi ya da heyet dışında yazılması veya hastane dışında kullanılması ciddi tehlike. Rahim içine bomba koymuş ve patlamış gibi kanamaya ve ölüme yol açan bir ilaçtır. Biz bunu hastanede kullanırken bile dizimiz titreyerek kullanıyoruz. İnternet satışlarını, el altından kullanılmalarını, ev kullanımlarını, merdiven altı satılmasını gördükçe, duydukça dehşete düşüyorum.”









