Kaçak yapılara karşı imar timi kuruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde kaçak yapılarla mücadeleyi devam ettiriyor.

TİM KURULACAK

Kaçak yapılarla mücadele için şu an 1100 imar denetçisi sahada çalışıyor. Bakanlık daha geniş çaplı bir tim kurmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda da 1100 imar denetçisine ek 1000 kişi işe alınacak.

"EĞİTİM SONRASI GÖREVE BAŞLAYACAKLAR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bu sayıyı 2 bin 100’e çıkarıyoruz. Yeni imar denetçilerimiz bu hafta sonu Antalya’da eğitim alacak ve göreve başlayacak. 100’ü İstanbul’da olmak üzere Türkiye’nin her yerinde çalışacaklar. Şehirlerimizde, yaylalarda, doğal sit alanında, kaçak yapı nerede varsa orada görev alacaklar. Mevzuata, kanuna, imara aykırı yapıların tespitlerini yapacaklar. Biz de kararlılıkla yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Meclis’imizde imarla alakalı hem kaçak yapı ile mücadele hem de bunların yıkımı noktasında düzenlemeler hazırlandı. Ülkemizin neresinde olursa olsun kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Müsaade eden belediye başkanı dahi olsa gerekli cezai işlem uygulanacağını belirtmek isterim. Bu şehirleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak zorundayız.” diye konuştu.

(Bodrum'da kaçak yapılara müdahaleden bir görüntü)