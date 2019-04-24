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Kaçakçılık Daire Başkanlığı kurulacak

Yurt dışına kaçırılan tarihi eserler için, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Kaçakçılık Daire Başkanlığı kurulacağı açıklandı.

DHA | 24.04.2019 - 21:01..
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıldönümü anma törenine katıldı. Troya Müzesi'nde konuşan Ersoy, yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen eserlerin geri getirilmesi için Kaçakçılık Daire Başkanlığı'nın oluşturulmasıyla ilgili kararnameyi hazırladıklarını söyledi.

Kaçakçılık Daire Başkanlığı kurulacak

"KAÇAKÇILIK DAİRE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ, KAÇAKÇILIK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEKLİNE GETİRECEĞİZ"

Türkiye’den yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerle ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını kaydeden Bakan Ersoy şunları söyledi:

Kaçakçılık Daire Başkanlığı kurulacak

"Yurt dışında tespit edilen hazinelerle ilgili bir çalışma var. Açıkçası son bir, iki ay içinde bir çalışma daha başlattık. Kaçakçılık Daire Müdürlüğümüzü, Kaçakçılık Daire Başkanlığı şekline getireceğiz. Bununla ilgili kararnameyi hazırladık, gönderdik. Orada çalışan ekip sayımızı 3-4 katına çıkaracağız. Bütçeleri de aynı oranda artacak. Çok fazla eser var ve yoğun bir şekilde çalışmak gerekiyor. Maalesef önemli olan yurt dışına çıkışına engellemek. Çıktıktan sonra getirmek yıllar sürüyor ve çok da maliyetli. Gerçekten kendini adamış bir ekibin bu işle ilgilenmesi lazım. Bizim ekibimiz de bu konuda başarılı."

Kaçakçılık Daire Başkanlığı kurulacak

Kaçakçılık Daire Başkanlığı kurulacak

Kaçakçılık Daire Başkanlığı kurulacak

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