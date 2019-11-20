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Kadıköy'de 3 hırsız örümcek adam gibi tırmandı

Bir marketin camına örümcek adam gibi tırmanarak hırsızlık yapan üç şüpheliden, 12 yaşındaki K.D.'nin 85 suç kaydı olduğu belirtildi.

İHA | 20.11.2019 - 09:48..
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Kadıköy Caferağa'da market önüne gelen üç şahıs, kepenklere tırmanarak marketin üst camından içeri girdi.

Ardından markette bulunan bazı eşyaları çalan şüpheliler yine girdikleri camdan atlayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında polis ekipleri şahısları çaldıkları malzemelerle yakaladı.

12 YAŞINDA 85 SUÇ KAYDI VAR

M.M. , A.İ . sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, 12 yaşındaki K.D. isimli şüpheli savcı talimatıyla serbest bırakıldı. Yapılan incelemede 12 yaşındaki K.D.'nin 85 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye çıkarılan iki şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanan serbest bırakıldı.

Kadıköy'de 3 hırsız örümcek adam gibi tırmandı ViDEO

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar kepeklere tırmanıyor ardından camdan içeri giriyor. Şahıslar markette malzemeleri çaldıktan sonra, aynı pencereden atlayarak kaçıyor.

Kadıköy'de 3 hırsız örümcek adam gibi tırmandı

Kadıköy'de 3 hırsız örümcek adam gibi tırmandı

Kadıköy'de 3 hırsız örümcek adam gibi tırmandı

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