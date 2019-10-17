İstanbul Bahariye Caddesi'nde, taksici ile taksicini aracına bindirmek istemediği müşteriler arasında kavga çıktı.

TAKSİCİ ALMAK İSTEMEYİNCE KAVGA ÇIKTI

Aşırı alkollü olduğu iddia edilen kişi ile kız arkadaşı, bir taksiyi durdurdu. Ancak taksici, bu kişileri aracına almak istemeyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kadıköy'de taksiciden müşteriye uçan tekme ViDEO

TAKSİCİ UÇAN TEKME ATTI

Kavga sırasında alkollü kişi, taksiye tekme atarak hakaretler yağdırdı. Bunun üzerine taksici, çileden çıktı. Araçtan çıkan taksici, kendisini küfür etmeye devam eden şahsa uçan tekme attı.

KAVGA KAMERALARA YANSIDI

Ardından başlayan yumruklaşma, vatandaşların araya girmesi üzerine son buldu. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.