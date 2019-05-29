Hergün kadına fiziki ve psikolojik şiddet haberleriyle karşılaştığımız Türkiye gündeminde bugün ise avukatın etek boyuna karışan hakim var.

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim, kadın avukatın eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etti.

AVUKATLAR O ANLARI KAYDETTİ

Avukatlık mevzuatına aykırı olduğu söyleyen hakime önce salonda bulunan avukatlardan tepki geldi. Avukatlar, kadın avukatın eteği kısa ise sizin de sakallarınız bulunuyor diye hakime tepki gösterildi.

Bu tepkiler sonrası, makamından ayrılan hakim, önce kılık kıyafetini sonra ise sakal tıraşı olup, mahkeme salonuna geri döndü.

O anlar salona giren diğer avukatlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime tepkiler VİDEO



