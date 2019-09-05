Kadın hasta hemcinsi doktoru antibiyotik için darbetti

Diş ağrısı şikayeti ile Tekirdağ Çorlu'da bulunan Aile Sağlığı Merkezi’ndeki aile hekimine başvuran N. P. isimli kadın, doktoru E.O.'ya kendisine antibiyotik ilaç yazması için ısrar etti.

ISRAR ETTİ, DOKTOR VERMEYİNCE DARBETTİ

İki gün boyunca antibiyotik yazması için ısrar ettiği öğrenilen N.P.’nin, bu ısrarı şiddete dönüştü. Alanında uzman bir hekime görünmesi için Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitmesini ve sevk yazacağını söyleyen, buna rağmen N.P.'nin saldırısına maruz kalan kadın doktor E.O., polis ekiplerinden yardım istedi.

POLİS EKİPLERİ KADIN HASTAYI ARIYOR

Fidanlık Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, darbedilen ve gözyaşları içerisinde kalan doktor E.O.’yu dinledi. Olayın ardından kayıplara karışan N.P. isimli kadını çevrede arayan polis ekipleri, çalışma sahasını genişletti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Başlatılan soruşturma devam ederken, kadın doktor şiddet gördüğü hastası hakkında suç duyurusunda bulunacak.