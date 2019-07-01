Maltepe'de kadın kıyafeti giyen erkek hırsız kamerada

Maltepe Altayçeşme Mahallesinde çarşı ve mahalle bekçileri, kadın elbiseleri giyen bir şahsın iş yerine hırsızlık yapmak amacıyla girmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Olay yerine sevk edilen bekçiler, kendilerini gördüğünde kaçan bir şahsı kovalamaya başladı.

Şahıs kovalamaca esnasında üzerindeki kadın kıyafetini ve çantasını atarak kaçmaya devam etti. Kovalamacanın devamında, kaçan Gani G.(50) isimli şahıs yakalandı.

İş yerine ait depoda hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadın kıyafeti giyen erkek hırsız kameraya yakalandı



