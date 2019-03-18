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Kadın polisi darp edip, yakalandığında kopan saçları elin

Manisa'da trafikte kimlik kontrolü sırasında bir kadın polis memuru, otomobil sürücü tarafından darbedildi. Darbeden bir kişi gözaltına alındı.

DHA | 18.03.2019 - 20:05..
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kimlik kontrolü yapmak isteyen sivil kadın polis memurunu darbettiği öne sürülen ve aracıyla kaçarken de çarptığı otomobildeki 2 kişinin yaralanmasına yol açan Mehmet S. (27), yakalandı.

Gözaltına alınan Mehmet S.'nin elinde darp ettiği polis memurunun saçlarının olduğu görüldü.

Kadın polisi darp edip, yakalandığında kopan saçları elin

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI

Olay, saat 16.00 sıralarında, Aynı Ali Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Manisa Ticaret ve Anadolu Meslek Lisesi'nde görevli sivil polis memuru Solmaz C. (43), okul önünde şüpheli gördüğü Mehmet S.'nin kimliğini kontrol etmek istedi. İddiaya göre Mehmet S., tartıştığı Solmaz C.'yi saçlarından tutarak sürükledi, darbetti.

Kadın polisi darp edip, yakalandığında kopan saçları elin

Ardından 45 M 9817 plakalı hafif ticari aracına binen Mehmet S., kaçmaya başladı. 3317 Sokak ile Sakarya Caddesi kesişiminde, ​Mehmet S. yönetimindeki hafif ticari araç, Muhammed Emre Kıran (26) yönetimindeki otomobile sağ tarafından çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kıran ile aracındaki Zehra Zengin (38) yaralandı. Mehmet S. ise aracını kaza yerinde bırakıp kaçmaya devam etti. Kaçan şüpheli Mehmet S. ise kovalamaca sonucu kaza yeri yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Kadın polisi darp edip, yakalandığında kopan saçları elin

KADIN POLİSİN SAÇLARI BULUNDU

Emniyete götürülen Mehmet S.'nin yakalandığında elinde darbettiği sırada polis memurundan kopan saçları tuttuğu görüldü.

Kadın polisi darp edip, yakalandığında kopan saçları elin

Darbedilen polis memuru ile kazada yaralanan 2 kişi ise, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.Kadın polisi darp edip, yakalandığında kopan saçları elin


Kadın polisi darp edip, yakalandığında kopan saçları elin

Kadın polisi darp edip, yakalandığında kopan saçları elin

Kadın polisi darp edip, yakalandığında kopan saçları elin

Kadın polisi darp edip, yakalandığında kopan saçları elin

Kadın polisi darp edip, yakalandığında kopan saçları elin

Kadın polisi darp edip, yakalandığında kopan saçları elin

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