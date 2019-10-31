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Kadın sunucuya 6 kat düşük maaş veren BBC'den savunma

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, bir kadın sunucusunun kendisine, erkek meslektaşından 6 kat az ücret verdiği için açtığı davada, izleyici profili nedeniyle verilen maaşın haklı olduğunu savundu.

AA | 31.10.2019 - 04:21..
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Kadın sunucuya 6 kat düşük maaş veren BBC'den savunma

Yerel basında çıkan haberlere göre, BBC'nin kadın sunucularından Samira Ahmed'in, erkek meslektaşı Jeremy Vine'a oranla 6 kat daha az ücret alması nedeniyle BBC hakkında açtığı cinsiyet ayırımcılığı davasının duruşması yapıldı.

BBC: "İZLEYİCİ KİTLESİ FARKLI, ÜCRET HAKLI"

BBC adına duruşmada bulunan savunma heyeti, iki programın izleyicileri arasındaki profil farkı nedeniyle ücret politikasının haklı olduğunu kaydetti.

Heyet, Ahmed'in sunduğu Newswatch isimli programın daha fazla izlenmesinin sebebini, seyircilerin cumartesi sabahı başka bir programı izlemek için televizyonu halihazırda açmış olmalarına bağladı.

Vine'ın sunduğu Points of View isimli programın ise konuları neşeli şekilde işleyebilme becerisine sahip yüksek profilli sunucu gerektiren bir eğlence programı olduğuna vurgu yapan heyet, Newswatch'un ise bir haberci tarafından sunulan ve konuların ciddi şekilde ele alındığı bir yapım olduğunu kaydetti.

Kadın sunucuya 6 kat düşük maaş veren BBC'den savunma

KADIN SUNUCUNUN RATİNGİ 2 KAT FAZLA

Ahmed, sunduğu programın, Vine'ın sunduğu programa göre 2 kat fazla izlenmesine rağmen erkek meslektaşından 6 kat daha az kazandığı için BBC hakkında cinsiyet ayırımcılığı davası açmıştı.

SAMİRA'YA 440 STERLİN, JEREMY'YE 3 BİN STERLİN

Kadın sunucu, Newswatch için bölüm başına 440 sterlin (3 bin 230 TL), Points of View'in sunucusu Vine'na ise bölüm başına için 3 bin sterlin (22 bin 20 TL) aldığını belirtmişti.

Ulusal Gazeteciler Birliği tarafından desteklenen Ahmed'in, davayı kazanması durumunda geriye dönük 500 bin sterline kadar tazminat alabileceği hesaplanıyor.

Kadın sunucuya 6 kat düşük maaş veren BBC'den savunma

Kadın sunucuya 6 kat düşük maaş veren BBC'den savunma

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