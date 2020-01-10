Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Cemile Kaya yönetimindeki 07 LSJ 41 plakalı otomobil ile, Serpil Türker'in kullandığı 06 BHP 376 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 07 LSJ 41 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan 9 yaşındaki N.H.K. başını koltuğu çarparak yaralandı.

ERKEKLER GELDİ ORTALIK KARIŞTI

Kazayı duyarak olay yerine gelen kaza yapan kadınların yakınları, ortalığı birbirine kattı.

Karşılıklı suçlamalar ve tartışmaların ardından birbirlerinin üzerine yürüyen erkekleri çevredeki vatandaşlar ve kaza yerine gelen trafik polisleri sakinleştirmeye çalıştı.

Kadın sürücülerin kazasında erkekler birbirine girdi VİDEO





ÇOCUĞUN BABASI KADIN SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Kazada hafif yaralanan kız çocuğunun babası olduğu öğrenilen kişi, önce çocuğunda önemli bir yaralanma olduğunu düşünerek kadın sürücünün üzerine yürüdü.

Kadın sürücünün yanında bulunan ve ismi belirlenemeyen erkek sürücü ile de kavgaya devam eden kadın sürücünün kocasını vatandaşlar ve polis güçlükle sakinleştirdi.





''YAPMA BABA''

Bu arada olup biteni izleyen 9 yaşındaki kız çocuğu da ''yapma baba'' diyerek babasını sakinleştirmeye çalıştı. Ağlayan kız çocuğunu, kazaya karışan annesi teselli etmeye çalıştı.





ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Tartışmanın alevlendiği sırada olay yerine gelen trafik polisleri tartışan sürücüleri ayırıp gelen ambulans ile kız çocuğunu hastaneye gönderdi.

Kazada hafif yaralanan 9 yaşındaki N.H.K.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.