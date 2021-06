Bebeğinizin gelişimini artıracak 4 masaj

Siz ve bebeğiniz arasındaki bağı güçlendirirken, duygusal ve fiziksel gelişimine katkıda bulunacak masaj hareketlerini öğrenmeye ne dersiniz?

Masaj, bebeğinize karşı hissettiğiniz tüm sıcak duyguları ifade etmenin harika bir yolu değildir. Kan dolaşımını artırır, stres hormonlarının miktarını azaltır ve oksitosin salgılar. Uzmanlar, sinir sistemini uyarmaya, beyin gelişimini artırmaya ve motor becerileri geliştirmeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Anneler için, bebekleriyle aralarında bir bağ hissetmek çok önemlidir. Anneliğin ilk yılı zor olabilir, bu nedenle masaj, aşk ve mutluluk hormonunu salgıladığından doğum sonrası depresyondan kaçınmaya da yardımcı olabilir. Herhangi bir özel ekipmana ihtiyacınız yok. Sadece birkaç basit teknik, biraz boş zaman ve aşk işi halledecek.

1. GÖĞÜS VE MİDE

Çocuğunuzun göğsünün üstünden kaburgalar boyunca aşağıya doğru hafif dokunuşlarla başlayın. Her iki el aynı anda fakat farklı yönlerde hareket etmelidir. Özellikle yeni doğan bebeklere masaj yaparken çok fazla baskı kullanmaktan kaçının. Küçük bebeklerde sıklıkla muzdarip kolik, karın etrafında saat yönünde hareketlerle çözülebilir. Uzmanlar, mideye saat yönünün tersine masaj yapmamanız gerektiği konusunda uyarıyorlar çünkü bu, sindirim sorunlarına neden olabilir.

2. KOLLAR VE BACAKLAR

Sol elinizin parmaklarını bebeğin koluna sarın ve koltuk altından bileğe doğru ileri geri hareket ettirerek masaj yapın. Hareketi iki elinizle her iki yönde de birkaç kez tekrarlayın. Hareketi bebeğin bacaklarıyla tekrarlayın. Bebeğin bacaklarını parmaklarınızla bir bilezik gibi nazikçe ovalayın. Bacakların hem iç hem de dış taraflarına masaj yaptığınızdan emin olun.

Çocuğun her iki kolunu da tutun ve sağ elini sola ve sol elini sağa doğru hareket ettirin. Çocuk kendine sarılıyormuş gibi görünecek. Ayrıca iki kolunuzu her iki yönde de havada nazikçe daireler çizebilirsiniz. Parmaklar ve ayak parmakları çok hassastır, bu yüzden onları da uyarmak harika olurdu. Başparmaklarınızı avuç içlerinde ve ayakaltlarında hareket ettirin ve her parmağınızı ve ayak parmağınızı hafifçe sıkın.

3. SIRT

Bir sonraki aşama için çocuğu karnına çevirin ve nazikçe sırtını okşayın. Lütfen omurgaya baskı yapmamaya özellikle dikkat edin. Parmaklarınızla kalçalardan omuzlara kadar her iki kolla sırtlarını okşayın. Sırt masajı bebeklere en çok güven dokunuşlardan biridir; sevginizi vermeyi ihmal etmeyin. Ayrıca, bebeğiniz henüz çok küçükse, uzun süre bu pozisyonda tutmaktan kaçının.

4. BAŞ VE YÜZ

Bebeğinizin saç derisine, şampuanlıyormuş gibi avuç içlerinizle masaj yapın. Parmak uçlarınızla dairesel hareketler de yapabilirsiniz. Bebeğin başını okşarken, daha iyi bir bağlanma deneyimi için tatlı sözler söyleme fırsatını kaçırmayın. Kulak memelerinin de sinir uçları vardır, bu nedenle başparmağınız ve işaret parmağınızla onlara masaj yapın.

‘Seni seviyorum’ diyerek, ancak bu sefer bebeğinizin yüzüne bir kalp çizin. İşaret parmaklarınızı kaşlarının arasına yerleştirerek başlayın ve yana doğru hareket edin, kaşların arasından kaydırın, aşağı doğru hareket edin, yanakları okşayın ve çeneye doğru kaydırın.