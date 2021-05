Çocuklar için satın almaktan kaçınmanız gereken 10 kıyafet

Çocuğunuzun sağlığını tehdit eden ve giydiğinde rahatsızlık verebilecek, gardırobunda bulunmaması gereken kıyafetleri sizler için sıraladık…

Modern ebeveynler, çocuklarının kıyafetleri hakkında her şeyi bildiklerinden emindir. Pamuklu giysilere almaya karar verirlerse, sadece yüzde 100 pamuk seçerler ve kesinlikle sentetiklere hayır derler. Aynı zamanda stillerin trend olmasını, renklerin parlak olmasını ve genel görünümün dengeli olmasını isterler. Ne yazık ki, kaliteli ve güzel görünümlü eşyalar bile sevgi dolu ebeveynlerin hiçbir fikrinin olmadığı tehlikeleri gizleyebilir. İşte, çocuğunuza kıyafet alışverişi yaparken kaçınmanız dikkat etmeniz gerekenler;

1. DEKORATİF DÜĞMELİ GİYSİLER

Çocuk kıyafetlerinde çok sayıda dekoratif unsur olmamalıdır. Meraklı çocuklar, onları kendi burun, kulak veya ağızına götürerek hayati tehlike yaratabilirler. Normal düğmeler ayrıca çocuklar için belirli bir tehlikeyi de gizler. Bir üretim fabrikasında dikilen bu düğmeler her zaman iyi dayanmaz, bu nedenle her satın alma işleminden sonra ne kadar iyi dikildiklerini her zaman iki kez kontrol etmek gerekir.

2. UZUN ATKI

İlk bakışta genellikle masum olan bir çocuk atkısı, küçük çocuklar için potansiyel bir tehdit oluşturabilir. Bunun nedeni, uzun bir atkı bir oyun alanındaki oyun yapılarından birine veya oynamak için tasarlanmış diğer yapılara kolayca takılabilmesidir. Bu durumda bir yetişkinin yardımı olmadan kendini serbest bırakmak oldukça zordur. Hatta bazı ülkeler anaokullarına veya anaokullarına giderken bir çocuğa atkı takmayı bile yasaklıyor.

3. BOYNU ÇOK DAR BALIKÇI YAKA

Balıkçı yaka evrensel ve pratik bir şeydir ancak dezavantajları da vardır. Dar boğazı giydirmek rahat değildir: Baş, genellikle rahatsız edici olan boyundan zorlukla hareket eder. Sonuç olarak, hem kızgın bir çocuk hem de sinirlenmiş ebeveynlerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca dar bir boyun, özellikle düşük kaliteli sentetiklerde boyun çevresindeki hassas ciltle yakın temastan kaynaklanan kan dolaşım bozuklukları ve tahriş nedeniyle baş ağrılarına neden olabilir.

4. KOYU RENKLİ GİYSİLER

Çoğu zaman ebeveynler, koyu renkli pratik kıyafetleri tercih eder ve böylece çocuklarının güvenliğini tehlikeye atar. Sadece kalabalığın içinde çocuklarını kaybetmekle kalmazlar, aynı zamanda sürücüler karanlıkta küçük bir yaya göremeyebilirler. Çocuk kıyafetleri ne kadar çok ışığı yansıtırsa o kadar iyidir.

5. DÜZ TABANLI AĞIR AYAKKABILAR

Şık ve parlak ayakkabılar ağır ve rahatsız edici olabilir. Sorumsuz üreticiler genellikle yalnızca ürünlerinin görünümüne öncelik verir ve bir çocuğun ayağının anatomik ihtiyaçlarını görmezden gelir. Büyük tabanı olan ağır spor ayakkabılarla koşmak ve oynamak rahatsız edicidir. Üstelik çocuğunuz çabuk yorulur.

6. KALIN KÜRKLÜ CEKETLER

Hacimli ceketler etraftaki nesneleri görmeyi zorlaştırır ve bir trajediye neden olabilir. Bir çocuk, özellikle karayolunda, demiryollarında veya karanlık köşelerde son derece tehlikeli olan bu ceketlerle çevresini değerlendiremez. Bunun yanı sıra, bir atkı gibi, bir kapüşon çocuk oyun alanındaki bir şeye kolayca takılabilir.

7. YETİŞKİN KIYAFETLERİ

Bu kıyafetler şık ve gösterişli görünseler de çocuklar onları giyerken kesinlikle rahatsız oluyorlar. Çok dar veya çok büyük giysiler, çocukların hareket etmesini zorlaştırır, bu da onların koşmasını ve sonuna kadar zıplamasını engeller. Sonuçta, tasarımcı bir ceket veya dar kot pantolonla ortalıkta dolaşan bir arkadaşınızı yakalamak çok kolaydır.

8. SERT TOPUKLU ORTOPEDİK AYAKKABILAR

Eskiden, çocuklara daha ilk adımlarından itibaren ve hatta evde sert tabanlı, ayak destekli ve eğimli topuklu ayakkabılar giymeleri önerilirdi. Bu ortopedik ayakkabılar daha yüksek, daha sert ve daha ağırdır, bu nedenle geçmişte insanlar için çok fazla rahatsızlık ve işkenceye neden olmaları şaşırtıcı değildir. Günümüzde ayakları sağlıklı olan çocukların bu ayakkabılara ihtiyacı yoktur, sadece doktor reçete ederse alınmalıdır. Anatomik yapıya sahip ayakkabılar ise bambaşka bir hikaye: Çok daha hafif, daha elastik, daha yumuşak ve düz ayakların gelişimini engellemeye yöneliktir.

9. İÇİNDE BÜYÜK ETİKET BULUNAN GİYSİLER

Çocuklarınız aynı tişörtü veya bluzu her gördüklerinde sinir krizi geçiriyorlarsa veya giyerken gergin hissediyorlar ve garip davranıyorlarsa, ebeveynler bu kıyafeti daha iyi incelemelidir. Belki de nedeni çocuğun kötü havasında ve kumaşın kalitesinde değil, marka etiketinde veya ona nasıl bakılacağına dair bilgilerin yer aldığı etikettir. Çoğu zaman, bu etiketlerin boyutları orantısız bir şekilde büyüktür, malzemeleri serttir ve köşeleri çok pürüzlüdür.

10. SIKI ŞAPKALAR

Şapka ve diğer şapkaları kesinlikle çocuğun bedenine göre satın almak daha iyidir. Çok büyük bir şapka rahatsızlığa neden olabilir; aşağı kayar ve çocuğun görüşünü engeller. Çok sıkı bir şapka, hassas cildi kazarak alnında baş ağrısına neden olabilecek izler bırakabilir. Sentetikten yapılmış dar bir şapka çocuğun kafasını terletecek ve bu da kaşıntı ve tahrişe neden olacaktır.