Gebeliğin 14. haftası: Beden yeni ritmini arıyor

Gebeliğin 14. haftası çoğu zaman “rahatladım” cümlesiyle tarif edilir. Ancak bu rahatlama her zaman net hissedilmez. Birçok anne adayı bu dönemde daha iyi olsa da, tam olarak iyi değildir. Sabah toparlanmış hissedip gün içinde aniden düşen enerji, geçmeyen hafif mide bulantısı ya da sebepsiz bir ağırlık hissi… Tüm bunlar, vücudun değişim sonrası kendine yeni bir düzen kurma çabasının yansımasıdır.

BEBEKTE BU HAFTA NELER DEĞİŞİYOR

14.⁠ ⁠haftada bebek yaklaşık 8-9 santimetre uzunluğa ulaşır ve ağırlığı 40-50 gram civarına gelir. Boyut olarak küçük bir şeftaliye ya da limona benzetilir. Yüz hatları daha belirgin hale gelir, kaş ve saç kökleri oluşmaya başlar. Boynu uzadığı için başı artık gövdesinden daha dik durabilir.

Bu haftada bebek mimik kaslarını kullanmaya başlar; kaşlarını çatabilir, yüzünü buruşturabilir. Aynı zamanda el ve ayak hareketleri artar, ancak bu hareketler henüz anne tarafından hissedilmez. İç organlar büyük ölçüde yerini almış durumdadır ve özellikle karaciğer ile dalak aktif olarak çalışmaya başlar.

BULANTI AZALIRKEN MİDE NEDEN HALA HASSAS

İlk trimesterin yoğun bulantıları geride kalır, ancak sindirim sistemi hala yavaş çalışır. Aç kalınca gelen mide bulantısı, yemek sonrası şişkinlik ya da ani hassasiyet hissi bu yüzden sürebilir. Mide eski düzenine hemen dönmez; bu geçiş süreci çoğu kişide farklı şekillerde hissedilir.

BAŞ AĞRISI VE SERSEMLİK SESSİZCE ORTAYA ÇIKAR

Artan kan hacmi ve damar yapısındaki değişim, baş bölgesinde basınç hissi oluşturabilir. Susuzluk, uykusuzluk ya da uzun süre aç kalma bu tabloyu belirginleştirir. Bu yüzden birçok kişi bu haftalarda tarif etmekte zorlandığı bir ağırlık hissi yaşar.

ENERJİ GERİ GELİR AMA DÜZ BİR ÇİZGİDE İLERLEMEZ

İkinci trimesterle birlikte toparlanma başlar, ancak bu toparlanma sabit değildir. Gün içinde kısa süreli iyilik halleri ve ardından gelen düşüşler görülebilir. Bu dalgalı yapı, vücudun henüz tam bir dengeye oturmadığını gösterir.

ZİHİN BEDENİ TAKİP ETMEYE ÇALIŞIR

Hormonlar daha dengeli ilerlemeye başlasa da, zihinsel uyum süreci aynı hızda tamamlanmaz. Rahatlama hissine eşlik eden açıklanamayan bir iç sıkıntısı ya da huzursuzluk görülebilir. Bu durum çoğu zaman psikolojik bir sorun değil, biyolojik değişimin bir yansımasıdır.