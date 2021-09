Hamilelerde demir eksikliği neden olur?

Vitamin eksikliklerinin sık yaşandığı hamilelik döneminde demirin vücudunuz ve bebeğiniz için faydalarını siz anne adayları için araştırdık…

Hamileyken, vücudunuz bebeğiniz için ekstra kan yapmak için demir kullandığından, beklediğinizden önce sahip olduğunuzdan yaklaşık iki kat daha fazla demire ihtiyacınız vardır. Yine de hamile kadınların yaklaşık %50'si bu önemli mineralden yeterince alamamaktadır. Demir açısından zengin besinler yemek ve doktorunuzun önerdiği şekilde fazladan demir almak, demir seviyenizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir.

HAMİLELİKTE DEMİR TAKVİYESİNİN ÖNEMİ

Vücudunuz hamilelik sırasında sizin ve bebeğiniz için ekstra kan (hemoglobin) yapmak için demir kullanır. Demir ayrıca oksijenin ciğerlerinizden vücudunuzun geri kalanına ve bebeğinize taşınmasına yardımcı olur.

Yeterince demir almak, demir eksikliği anemisi olarak adlandırılan, yorgun hissetmenize neden olabilecek çok az kırmızı kan hücresi durumunu önleyebilir. Anemi olması bebeğinizin çok küçük veya çok erken doğmasına neden olabilir.

Uzmanlara göre, ilk doğum öncesi randevunuz olduğunda düşük dozda demir takviyesi (günde 30 mg) almaya başlamalısınız. Çoğu durumda, doğum öncesi vitamininizde bu miktarda demir alırsınız.

DEMİR AÇISINDAN ZENGİN YİYECEKLER

Demiri et, kümes hayvanları ve bitki bazlı yiyeceklerin yanı sıra takviyelerde bulabilirsiniz. Gıdalarda iki tür demir vardır. Hem demiri vücudunuzun en iyi emdiği tiptir: Sığır eti, tavuk, hindi. Diğeri hem demir olmayan, demir eklenmiş fasulye, ıspanak, tofu ve yemeye hazır tahıllarda bulabileceğiniz diğer türdür.

Demir açısından zengin besinler şu şekildedir;

- Tavuk karaciğeri: 11 mg

- Demir takviyeli hazır yulaf ezmesi: 11 mg

- Demir takviyeli yemeye hazır tahıl: 18 mg

- Kuru üzüm (yarım bardak): 1,6 mg

- Barbunya (1 su bardağı): 5,2 mg

- Mercimek (1 su bardağı): 6.6 mg

- Lima fasulyesi (1 su bardağı): 4,5 mg

- İstiridye (3 ons, konserve): 5.7 mg

- Soya fasulyesi (1 su bardağı): 8.8 mg

Sığır ve tavuk ciğeri demirle doludur ancak hamilelik sırasında tavsiye edilmez. Diyetinize dikkatlice demir eklemeye çalışıyor olsanız bile, hamileyken yiyeceklerden yeterince demir almak zor olabilir. Bu, özellikle vejeteryan veya vegansanız, demir açısından zengin et veya kümes hayvanları yemediğiniz için geçerlidir. Eğer, vejeteryansanız doktorunuza söyleyin, böylece demir ve hemoglobin seviyenizi daha dikkatli izleyebilirler.

Aynı zamanda demir içeriği yüksek besinler yersiniz, domates ve portakal gibi C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketmeye özen gösterin. C vitamini, her ikisini de aynı öğünde yediğinizde vücudunuzun hem olmayan demiri daha iyi emmesine yardımcı olur.

Öte yandan, bazı içecekler ve yiyecekler vücudunuzun demiri emmesini engeller. Bunlara kahve, çay, süt, tam tahıllar ve süt ürünleri dahildir. Demir içeriği yüksek yiyecekleri yerken bu yiyecekleri aynı öğünde yememeye çalışın. Örneğin, kahvaltılık gevrek ile kahve veya çay içmek yerine bir bardak portakal suyu için.

DEMİR TAKVİYESİNE İHTİYACINIZ VAR MI?

Bir demir takviyesi almak, her gün yeterli miktarda demir almanıza yardımcı olabilir. Çoğu durumda, birçok türü önerilen miktarda demir içerdiğinden, doğum öncesi vitamininizde yeterli miktarda demir alırsınız. Doktorunuz, test sonuçlarınıza ve vejeteryan iseniz, demir seviyenizi periyodik olarak kontrol edecektir. Demir seviyeniz düşükse ekstra demir takviyesi almanız gerekebilir.

Günde en az 27 mg demire ihtiyacınız var, ancak hamilelik veya emzirme döneminde her gün 45 mg'dan fazla almamaya çalışın. Demir takviyelerini tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde aldığınızdan emin olun.

Demir takviyeleri bulantı, kusma, kabızlık veya ishale neden olabilir. Bazen vücudunuz ekstra demire birkaç gün içinde kendi kendine uyum sağlar. Bol su içmek ve lif oranı yüksek yiyecekler yemek de kabızlığa yardımcı olabilir. Ancak yine de yan etkileriniz varsa, takviyeleri yiyecekle birlikte veya iki doz halinde almayı deneyin. Veya doktorunuza dışkı yumuşatıcı almanın güvenli olup olmadığını sorun.