Işıldayan bir cilt için glutatyon içeren 5 besin

Cilt sağlığınız için mükemmel olan glutatyonu takviyeler dışında doğal besin kaynaklarıyla tamamlamaya ve daha ışıltılı bir görüntüye sahip olmaya ne dersiniz?

Glutatyon, Kleopatra'nın güzelliği için kullandığı sihirli bir taş gibi görünse de doğal olarak oluşan bir amino asit bileşiğidir. Glutatyon, birçok vücut fonksiyonunun dışında bir antioksidan görevi görür ve hücre hasarını önler ve geciktirir.

Bu nedenle, vücudunuzun kendi fabrikası varken neden glutatyon takviyesine ihtiyaç duyduğunu merak ediyorsanız, cevap çok basit: Bu amino asidin üretimi yaşla birlikte azalır ve bu nedenle cilt yaşlanması ve donukluğun korkunç korkusunu artırır.

Pancar, ıspanak ve havuç gibi bileşenler, cildinizdeki glutatyon üretimini doğal olarak artırabilecek iyi miktarda C vitamini, A vitamini ve amino asit içerir. Düzenli tüketim ile cilt tonunuz düzelecek ve cildiniz daha parlak ve sağlıklı görünecektir. İşte, glutatyonu doğal yollarla almanızı sağlayacak besinler;

1. PANCAR

Pancar, cilt tonunuzu doğal yollardan aydınlatmanın en iyi yollarındandır. Pancar suyu sadece yudumlanacak nefis bir içecek değil, aynı zamanda kanınızı arındırabilen detoksifiye edici bir ajan olarak da çalışır. Bu nedenle, tam bir detoks size ışıltı ve daha iyi bir cilt görünümü kazandıracaktır.

2. LİMON

Vücudunuzun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu bir diğer güçlü antioksidan da C vitaminidir. Limon, glutatyonu korurken serbest radikallere saldırarak glutatyon seviyelerinin korunmasına yardımcı olan vücudunuzdaki C vitaminini yükseltir. Araştırmalar, diyetinize C vitamini dahil etmenin, kırmızı kan hücrelerinizde ve beyaz kan hücrelerinizde pompalanan glutatyon seviyelerini aldığını iddia ediyor.

3. ISPANAK

Temel Reis için bir enerji artırıcı ıspanak, vücudunuzdaki glutatyon seviyelerini de artırabilir. Ispanak, size en iyi aydınlatıcının ışıltısını verecek antioksidanlarla doludur. Demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin olan ıspanak, sağlığa çok büyük faydalar sağlar. Bu nedenle bu yapraklı yeşile gençlik pınarı demek abartı olmaz.

4. PAPAYA

Cilt bakım ürünlerinizde kalıcı bir demirbaş olan bu parlak renkli meyve tam bir cilt gıdasıdır. Papaya, size parlak bir ışıltı verebilecek bir anti-inflamatuar bileşen olan Lutein ile doludur. Ayrıca oksidasyon sürecini tersine çevirmeye ve ölü hücreleri gidermeye yardımcı olabilir. Papaya ayrıca, bu meyvedeki beta-karoten bolluğu cilt tonunu aydınlatmaya yardımcı olur. Papaya ayrıca nemlendirme sağlayarak cildinizi nemli ve esnek tutabilir.

5. NAR

Nar meyvesinin güzel canlı incileri, sonsuza dek bir süper gıda olarak lanse edildi. Nar, cildinizin içten dışa parlaması için güçlü bir antioksidan olan polifenollerin en iyi kaynağıdır. Bu antioksidanlar serbest radikal hasarını azaltabilir ve hücre yenilenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, daha az kırışıklık ve pigmentasyonla doğrudan bağlantılı yeterli miktarda C vitamini içerirler.

6. HAVUÇ

Havuç cilt için mükemmeldir. Tatlı mı tatlı bu kök sebze, cildinize bir ışıltı verebilecek mükemmel bir beta karoten, lif, K1 vitamini, potasyum ve antioksidan kaynağıdır. Havuçtaki beta karoten, cildi zararlı radyasyondan korurken cilt dokularını onarmaya yardımcı olur. Probiyotik bir içecek olduğu için bağırsaklar için son derece iyidir ve sindirimi iyileştirir.

7. KARABİBER

Antioksidan bakımından zengin bir baharat olan karabiber, kırışıklıklara ve sarkık cilde neden olan serbest radikallerle etkili bir şekilde savaşır. Bu içeceğe baharatlı bir tat vermekten başka, karabiberin iltihap önleyici özellikleri de sivilcelerinizi yatıştırabilir.